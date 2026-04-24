Dans un avis adressé à l'AMF, JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 17 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Vivendi, au résultat d'une acquisition d'actions Vivendi hors marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 58 223 547 actions Vivendi, soit 5,69% du capital et 5,52% des droits de vote du groupe de médias et de divertissement.