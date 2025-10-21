Le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 213 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 203 millions d'euros à la même période en 2024 (+5,2 % à taux de change et périmètre constants).
Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 68 millions d'euros, contre 69 millions d'euros sur la même période en 2024.
Au cours des neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires de Gameloft ressort à 210 millions d'euros, en croissance de 5,2 % à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période en 2024.
Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance, et Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire, ont déclaré : ' Vivendi confirme la belle tenue de son activité, enregistrant un chiffre d'affairesen progression organique de 5,2 % sur les neuf premiers mois de 2025. Gameloft poursuit son repositionnement stratégique sur PC/console qui représente désormais près de 45 % de son chiffre d'affaires total.'
Vivendi SE est un acteur majeur des industries des contenus, des médias et du divertissement. Le portefeuille d'actifs de Vivendi comprend les participations dans les sociétés cotées et non cotées suivantes :
- Gameloft (détenue à 100%) : un leader mondial des jeux vidéo sur console, PC et mobile ;
- Universal Music Group (détenue à 9,94%) : leader mondial de la musique ;
- Banijay (détenue à 19,21%) : leader dans la production de contenus et société indépendante de paris sportifs en ligne ;
- TIM (détenu à 23,75%) : leader italien des télécommunications présent au Brésil ;
- MediaForEurope (détenue à 19,78%) : leader européen de la télévision, de la production audiovisuelle et de l'Internet ;
- Telefónica (détenue à 1,04%) : leader des télécommunications sur les marchés hispanophone et lusophone ;
- Prisa (détenue à 11,87%) : leader des médias et de l'éducation en Espagne et dans le monde hispanophone.
Le 13 décembre 2024, Vivendi SE a réalisé sa scission, avec la déconsolidation des sociétés Canal+, Louis Hachette Group (regroupant 66,53% de Lagardère et 100% de Prisma Media) et Havas.
