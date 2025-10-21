Le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 213 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 203 millions d'euros à la même période en 2024 (+5,2 % à taux de change et périmètre constants).

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 68 millions d'euros, contre 69 millions d'euros sur la même période en 2024.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires de Gameloft ressort à 210 millions d'euros, en croissance de 5,2 % à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période en 2024.

Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance, et Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire, ont déclaré : ' Vivendi confirme la belle tenue de son activité, enregistrant un chiffre d'affairesen progression organique de 5,2 % sur les neuf premiers mois de 2025. Gameloft poursuit son repositionnement stratégique sur PC/console qui représente désormais près de 45 % de son chiffre d'affaires total.'