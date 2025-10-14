Vodafone a signé un partenariat stratégique avec Ericsson

Ericsson et Vodafone ont annoncé un partenariat stratégique de cinq ans visant à moderniser l'empreinte réseau de Vodafone en utilisant les solutions de réseau programmables hautes performances d'Ericsson.



Ericsson sera le seul fournisseur de RAN de Vodafone en Irlande, aux Pays-Bas et au Portugal, ainsi qu'un fournisseur majeur en Allemagne, en Roumanie et en Égypte.



Dans le cadre de ce partenariat, Vodafone déploiera les radios Massive MIMO et les solutions de calcul RAN de pointe et compatibles avec l'Open RAN d'Ericsson, ainsi que les capacités logicielles RAN avancées 5G à grande échelle sur ses réseaux.



Alberto Ripepi, Chief Network Officer du groupe Vodafone, a déclaré : ' En modernisant notre réseau avec des équipements de dernière génération et en adoptant de nouvelles capacités 5G Advanced hautes performances, nous transformons notre infrastructure pour offrir la meilleure expérience client et une efficacité réseau élevée, en utilisant des agents d'automatisation et d'IA pour répondre de manière transparente aux demandes de réseau en temps réel.'