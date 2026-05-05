Vodafone fait l'acquisition de la totalité du capital de VodafoneThree
Vodafone a conclu un accord pour le rachat de la participation de CK Hutchison Group Telecom Holding Limited (CKHGT) au sein de la coentreprise VodafoneThree pour 4,3 milliards de livres sterling, soit environ 4,9 milliards d'euros, via une annulation d'actions.
Une fois la transaction réalisée, Vodafone sera l'unique propriétaire de VodafoneThree, le plus grand opérateur mobile du Royaume-Uni et l'un des fournisseurs de haut débit à la croissance la plus rapide.
La société rappelle que depuis l'année dernière et la fusion entre Vodafone UK et Three UK, des progrès significatifs ont été accomplis dans l'intégration des deux entreprises. Ces progrès se sont traduits par des améliorations considérables de la qualité du réseau, réalisés en avance sur le calendrier prévu. En outre, une amélioration significative de l'expérience client globale et de la fidélité a également été observée.
Au niveau financier, Vodafone financera cette acquisition via l'annulation des actions de CKHGT, qui détient 49% de VodafoneThree, avec 4,3 milliards de livres sterling en numéraire provenant des ressources de trésorerie existantes.
Vodafone Group Plc figure parmi les 1ers opérateurs mondiaux de téléphonie mobile. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- prestations de télécommunications mobiles ;
- prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie fixe et d'accès à Internet.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Royaume-Uni (18,8%), Allemagne (32,4%), Europe (15,1%), Afrique (20,7%), Turquie (8,2%) et autres (4,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.