Le groupe Vodafone a chargé Publicis de l'accompagner dans la transformation de son approche créative.
Le groupe Vodafone et cinq sociétés opérationnelles européennes commenceront dans un premier temps à travailler avec la nouvelle agence.
Publicis mettra à disposition une équipe, composée de ses meilleurs créatifs, analystes et responsables de comptes, qui travailleront exclusivement avec Vodafone, à l'échelle mondiale et sur les marchés locaux.
Vodafone sera également le seul opérateur de télécommunications à avoir accès à la plateforme technologique de pointe de Publicis, Leona, sur certains marchés européens.
Leona est une plateforme de contenu qui s'appuie sur les données consommateurs les plus avancées du secteur du marketing.
La plateforme Leona permettra également aux spécialistes du marketing de Vodafone d'entrer en contact avec des créateurs de contenu et des influenceurs, et de développer des créations basées sur l'IA.
Anne Stilling, directrice de la stratégie de marque, des insights et du CXX chez Vodafone Group, a déclaré : " Avec Publicis à nos côtés, nous bénéficions d'une fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle sur l'ensemble de nos marchés, ce qui permettra à Vodafone de se démarquer en proposant à ses clients un marketing révolutionnaire, hyper-personnalisé, pertinent et engageant. "
Vodafone Group Plc figure parmi les 1ers opérateurs mondiaux de téléphonie mobile. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- prestations de télécommunications mobiles ;
- prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie fixe et d'accès à Internet.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Royaume-Uni (18,8%), Allemagne (32,4%), Europe (15,1%), Afrique (20,7%), Turquie (8,2%) et autres (4,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.