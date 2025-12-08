Vodafone nomme Publicis comme nouvelle agence créative de la marque

Le groupe Vodafone a chargé Publicis de l'accompagner dans la transformation de son approche créative.



Le groupe Vodafone et cinq sociétés opérationnelles européennes commenceront dans un premier temps à travailler avec la nouvelle agence.



Publicis mettra à disposition une équipe, composée de ses meilleurs créatifs, analystes et responsables de comptes, qui travailleront exclusivement avec Vodafone, à l'échelle mondiale et sur les marchés locaux.



Vodafone sera également le seul opérateur de télécommunications à avoir accès à la plateforme technologique de pointe de Publicis, Leona, sur certains marchés européens.



Leona est une plateforme de contenu qui s'appuie sur les données consommateurs les plus avancées du secteur du marketing.



La plateforme Leona permettra également aux spécialistes du marketing de Vodafone d'entrer en contact avec des créateurs de contenu et des influenceurs, et de développer des créations basées sur l'IA.



Anne Stilling, directrice de la stratégie de marque, des insights et du CXX chez Vodafone Group, a déclaré : " Avec Publicis à nos côtés, nous bénéficions d'une fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle sur l'ensemble de nos marchés, ce qui permettra à Vodafone de se démarquer en proposant à ses clients un marketing révolutionnaire, hyper-personnalisé, pertinent et engageant. "