Vodafone se renforce dans le 'cloud' et le numérique avec le rachat de Skaylink

Vodafone a annoncé jeudi avoir signé un accord contraignant en vue de faire l'acquisition de Skaylink, une société allemande spécialisée dans les services 'cloud', la transformation numérique et la cybersécurité, pour un montant de quelque 175 millions d'euros.



Dans un communiqué, l'opérateur britannique de téléphonie mobile explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer sa croissance dans des domaines tels que la sécurité des systèmes d'information les services managés et l'informatique dématérialisée.



Skaylink, qui est installée à Munich mais qui possède des bureaux dans toute l'Allemagne et dans le reste de l'Europe, affiche un effectif de plus de 500 experts qui travaillent sur des projets de migration vers le 'cloud' sous systèmes Microsoft et Amazon Web Services, mais aussi sur le déploiement de services d'IA pour les entreprises.



Vodafone estime que ces capacités et sa présence sur certains marchés lui permettra de renforcer son offre de services et de maintenant numériques, qu'il destine aux entreprises et aux administrations publiques.



La finalisation de l'acquisition est attendue d'ici à la fin mars 2026.



Vodafone a prévu de publier les résultats du premier trimestre de son exercice décalé 2025/2026 le 11 novembre prochain.