Vodafone va acquérir les actifs de Telekom Romania

Vodafone Romania et Digi Romania ont conclu des accords contraignants avec Hellenic Telecommunications Organization pour l'acquisition de certaines parties distinctes de la filiale d'OTE, Telekom Romania Mobile Communications (TKRM).



Vodafone acquerra TKRM et sa base de clients pour 30 millions d'euros (avant ajustements standard à la clôture), tandis que Digi a accepté d'acquérir son activité de clients prépayés.



Les deux sociétés obtiendront également des fréquences et des tours supplémentaires dans le cadre de la transaction.



Margherita Della Valle, directrice générale du groupe Vodafone, a déclaré : ' Cette transaction soutient notre stratégie visant à renforcer notre position sur les marchés en croissance, ce qui nous permet d'investir dans des réseaux de haute qualité sur lesquels nos clients peuvent compter. '



La transaction devrait être finalisée début octobre 2025.