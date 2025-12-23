VOGO est spécialisé dans le développement, la commercialisation et la distribution d'une solution technologique live de contenus audiovisuels dans les enceintes sportives qui offre une nouvelle expérience aux spectateurs, au travers de contenus multi-caméras à la demande en Live & Replay, et offre aux professionnels des outils vidéo d'aide à la décision. La solution VOGO SPORT permet aux spectateurs, au sein d'une enceinte sportive ou lors d'un événement outdoor, d'accéder instantanément et en temps réel, via leurs terminaux (smartphones, tablettes, etc.) aux flux des caméras filmant l'événement. L'application offre de nombreuses fonctionnalités telles que le live multicam, le replay, le zoom ou encore le ralenti. Une version dédiée aux professionnels (médecins, arbitres, entraîneurs ou journalistes) donne accès à un outil mobile et autonome d'aide à la décision, utilisé pour le suivi médical, l'arbitrage ou l'analyse des performances des sportifs.