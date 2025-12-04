Euronext a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique mixte visant les actions Vogo, soit du 27 octobre au 28 novembre inclus, la société Abeo a acquis 3 925 323 actions.

Par conséquent, à la clôture de l'offre, l'initiateur détient directement 5 295 521 actions, et de concert avec Jalénia, 5 299 021 actions, soit 86,43% du capital et au moins 79,85% des droits de vote de Vogo (hors auto-détention).

La condition minimale requise de détention à l'issue de l'offre étant satisfaite, l'offre a une suite positive. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.

L'offre publique mixte sera donc rouverte du 4 au 17 décembre inclus, selon les mêmes termes financiers que ceux de l'offre initiale, soit le ratio de 3 actions Abeo et 16,40 euros en numéraire contre 16 actions Vogo apportées.