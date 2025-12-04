Euronext a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique mixte visant les actions Vogo, soit du 27 octobre au 28 novembre inclus, la société Abeo a acquis 3 925 323 actions.
Par conséquent, à la clôture de l'offre, l'initiateur détient directement 5 295 521 actions, et de concert avec Jalénia, 5 299 021 actions, soit 86,43% du capital et au moins 79,85% des droits de vote de Vogo (hors auto-détention).
La condition minimale requise de détention à l'issue de l'offre étant satisfaite, l'offre a une suite positive. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.
L'offre publique mixte sera donc rouverte du 4 au 17 décembre inclus, selon les mêmes termes financiers que ceux de l'offre initiale, soit le ratio de 3 actions Abeo et 16,40 euros en numéraire contre 16 actions Vogo apportées.
VOGO est spécialisé dans le développement, la commercialisation et la distribution d'une solution technologique live de contenus audiovisuels dans les enceintes sportives qui offre une nouvelle expérience aux spectateurs, au travers de contenus multi-caméras à la demande en Live & Replay, et offre aux professionnels des outils vidéo d'aide à la décision.
La solution VOGO SPORT permet aux spectateurs, au sein d'une enceinte sportive ou lors d'un événement outdoor, d'accéder instantanément et en temps réel, via leurs terminaux (smartphones, tablettes, etc.) aux flux des caméras filmant l'événement. L'application offre de nombreuses fonctionnalités telles que le live multicam, le replay, le zoom ou encore le ralenti. Une version dédiée aux professionnels (médecins, arbitres, entraîneurs ou journalistes) donne accès à un outil mobile et autonome d'aide à la décision, utilisé pour le suivi médical, l'arbitrage ou l'analyse des performances des sportifs.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.