Volkswagen Group indique avoir livré 6,60 millions de véhicules dans le monde entier sur les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 1% par rapport à la même période de l'année précédente (6,52 millions de véhicules).

Le constructeur automobile précise que sa croissance en Amérique du Sud (+15%), en Europe de l'Ouest (+3%) et en Europe centrale et orientale (+10%) a plus que compensé les baisses attendues en Chine (-4%) et en Amérique du Nord (-8%).

'Nous bénéficions de la dynamique positive continue générée par l'offensive produit à grande échelle avec un total de 60 nouveaux modèles de nos marques fortes en 2025 et l'année dernière', explique Marco Schubert, membre du comité exécutif élargi en charge des ventes.

Volkswagen a livré 717 500 véhicules électriques avec batterie (BEV) dans le monde à fin septembre, en hausse de 42%, avec de fortes augmentations en Europe (+78%) et aux Etats-Unis (+85%), mais une chute en Chine (-43%) avant le lancement de nouveaux modèles.