Volkswagen Group indique avoir livré 6,60 millions de véhicules dans le monde entier sur les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 1% par rapport à la même période de l'année précédente (6,52 millions de véhicules).
Le constructeur automobile précise que sa croissance en Amérique du Sud (+15%), en Europe de l'Ouest (+3%) et en Europe centrale et orientale (+10%) a plus que compensé les baisses attendues en Chine (-4%) et en Amérique du Nord (-8%).
'Nous bénéficions de la dynamique positive continue générée par l'offensive produit à grande échelle avec un total de 60 nouveaux modèles de nos marques fortes en 2025 et l'année dernière', explique Marco Schubert, membre du comité exécutif élargi en charge des ventes.
Volkswagen a livré 717 500 véhicules électriques avec batterie (BEV) dans le monde à fin septembre, en hausse de 42%, avec de fortes augmentations en Europe (+78%) et aux Etats-Unis (+85%), mais une chute en Chine (-43%) avant le lancement de nouveaux modèles.
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des véhicules. Le groupe se compose de deux divisions : la division automobile et la division des services financiers. La division automobile comprend les secteurs d'activité des voitures particulières, des véhicules utilitaires et de l'ingénierie énergétique. Cette division se concentre sur le développement de véhicules, de moteurs et de logiciels pour véhicules, sur la production et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de camions, d'autobus et de motocyclettes, ainsi que sur les activités liées aux pièces d'origine, aux moteurs diesel de grosse cylindrée, aux turbomachines et aux composants de propulsion. La division des services financiers se concentre sur le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, la banque directe, les activités d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
