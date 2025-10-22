Volkswagen a averti mercredi qu’il pourrait subir des interruptions temporaires de production en raison des restrictions à l’exportation imposées par la Chine sur les semi-conducteurs produits par Nexperia. Bien que ce fournisseur ne livre pas directement le constructeur allemand, certains de ses composants sont présents dans les pièces fournies par des partenaires de rang 1. Volkswagen affirme surveiller la situation de près et rester en contact avec les fournisseurs concernés, tout en précisant que sa production actuelle n’est pas encore affectée. Le titre du groupe perd environ 2% en Bourse après cette annonce.

Cette mise en garde intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et les Pays-Bas, après la décision du gouvernement néerlandais de prendre le contrôle de Nexperia, entreprise basée aux Pays-Bas mais détenue par des intérêts chinois. En réponse, Pékin a bloqué les exportations de ses produits finis, menaçant l’approvisionnement de l’industrie automobile européenne. L’Association allemande de l’industrie automobile (VDA) estime que des restrictions de production "significatives" pourraient survenir si l’approvisionnement en puces n’est pas rapidement rétabli. Berlin a fait savoir qu’il suivait la situation avec attention, les chaînes d’approvisionnement de l’électronique restant sous forte pression.