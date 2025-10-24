Volkswagen annonce la nomination de Karsten Schnake à la direction des Achats de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers et au Comité exécutif élargi du Groupe, à compter du 1er novembre 2025.
Il succède à Dirk Große-Loheide, qui prendra une retraite anticipée conformément à un accord de longue date.
Schnake, actuellement responsable des Achats chez Skoda Auto, conservera ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2025 afin d'assurer une transition fluide. Entré chez Volkswagen en 1996, il a occupé plusieurs postes de direction en Europe et en Chine, notamment dans les Achats stratégiques et la coordination industrielle.
Le CEO du groupe, Oliver Blume, a salué 'la réorganisation stratégique menée avec succès' par Dirk Große-Loheide et s'est dit confiant dans la capacité de Karsten Schnake à poursuivre cette dynamique.
Dirk Groe-Loheide est directeur des achats chez MAN Truck & Bus SE, chef des opérations d'achat chez TRATON SE et membre du conseil d'administration de Volkswagen AG.
Dans le passé, il a occupé le poste de directeur des achats chez Volkswagen de Mexico SA de CV.
Il a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Hanovre.
