Au troisième trimestre 2025, Volkswagen a enregistré une perte nette de 1,1 milliard d'euros, contre un bénéfice de 1,6 milliard au T3 2024.
Le résultat opérationnel est tombé à -1,3 milliard d'euros (mieux que la perte attendue de 1,65 milliard), contre un profit de 2,8 milliards un an plus tôt. Le constructeur évoque l'effet de charges exceptionnelles liées aux hausses de droits de douane aux États-Unis, à la dépréciation du goodwill et à la révision de la stratégie produit chez Porsche. La marge opérationnelle ressort néanmoins à -1,6%, contre -2,1% anticipé, souligne AlphaValue.
'La hausse des droits de douane et les effets négatifs sur les volumes qui en résultent pèsent sur nous à hauteur de 5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année', souligne ainsi Arno Antlitz, CFO & COO du groupe.
Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 2,3% à 80,3 milliards d'euros, soutenu par des volumes de ventes en hausse de 4,5% à 2,22 millions de véhicules.
Le free cash flow de la division automobile s'est élevé à 3,1 milliards d'euros (consensus : 1,14 MdEUR), porté par une gestion des stocks efficace et une baisse des investissements (5,4 MdEUR, -16 % sur un an).
Volkswagen confirme pour l'année une marge opérationnelle comprise entre 2% et 3%, avec un chiffre d'affaires stable et un free cash flow automobile proche de l'équilibre.
'Le BPA s'établit à -0,96 EUR, au-dessus du consensus de -2,10 EUR', souligne Adrien Brasey, chargé du dossier chez AlphaValue. Il ajoute que les ajustements liés à l'avertissement sur résultats de Porsche et au report de la plateforme EV se sont révélés inférieurs de 400 MEUR aux attentes, à 4,7 MdEUR contre 5,1 MdEUR prévu, entraînant une légère surperformance. Le broker anticipe 'une réaction positive du marché'.
Le titre cédait toutefois près de 1% à Francfort après cette publication
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des véhicules. Le groupe se compose de deux divisions : la division automobile et la division des services financiers. La division automobile comprend les secteurs d'activité des voitures particulières, des véhicules utilitaires et de l'ingénierie énergétique. Cette division se concentre sur le développement de véhicules, de moteurs et de logiciels pour véhicules, sur la production et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de camions, d'autobus et de motocyclettes, ainsi que sur les activités liées aux pièces d'origine, aux moteurs diesel de grosse cylindrée, aux turbomachines et aux composants de propulsion. La division des services financiers se concentre sur le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, la banque directe, les activités d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
