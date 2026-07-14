Volkswagen bouge peu à Francfort, le 2e trimestre s'annonce "en ligne"

L'action Volkswagen évolue sans grande tendance mardi à la Bourse de Francfort au lendemain d'une conférence téléphonique de fin de trimestre avec les analystes ("pre-close call") n'ayant pas réservé beaucoup de surprises.

Comme à chaque fin de trimestre, le constructeur automobile allemand a dévoilé à l'occasion aux professionnels de la communauté financière quelques chiffres de ventes et partagé des commentaires qui avaient déjà été abordés lors de récents événements.



Vers un 2ème trimestre "en ligne"



A ce stade, les analystes estiment que le bénéfice opérationnel (Ebit) du groupe automobile allemand devrait s'afficher globalement en ligne avec le consensus du marché sur le 2ème trimestre.



Dans une note de réaction, RBC souligne toutefois que les résultats de la période avril/juin pourraient être grevés par la décision de Volkswagen de mettre un terme à son partenariat avec Bosch dans le domaine de la conduite autonome. Selon le courtier canadien, cette rupture pourrait se traduire par un impact négatif se chiffrant en centaines de millions d'euros (dans le bas de la fourchette à trois chiffres) sur la période.



"Cela dit, nous pensons que ces coûts sont en grande partie compensés par l'annulation de certains paiements de fournisseurs chez Porsche", tempère le broker.



RBC s'attend en conséquence à ce que les marges soient conformes au milieu de la fourchette de 4% à 5% visée par le groupe, soit 4,75%, ce qui signifie selon lui que le consensus actuel, positionné à 4,9%, pourrait être légèrement ajusté à la baisse.



No comment sur les fermetures de sites



Sur le front commercial, l'impact des tarifs américains pour le 2ème trimestre est estimé entre 800 et 900 millions d'euros, marquant une légère hausse d'un trimestre sur l'autre, ce qui conduit RBC à envisager un impact total d'environ 2,8 milliards sur l'ensemble de l'exercice 2026.



Et bien que les performances commerciales en Chine s'affichent en net repli, sous-performant ainsi à la fois les concurrents et le marché dans son ensemble, avec des livraisons en baisse de 36,6% sur un an, VW déclare s'attendre à ce que ses activités sur le marché chinois restent rentables au cours du trimestre.



Par ailleurs, la baisse des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) s'est poursuivie au cours du deuxième trimestre 2026, avec un recul de quelque 4% sur un an, principalement alimenté par la faiblesse du marché américain.



Enfin, aucune précision additionnelle n'a été fournie par la direction concernant le plan stratégique à l'horizon 2030 ou d'éventuelles fermetures d'usines, une perspective largement évoquée dans la presse économique depuis quelques jours.



Suite à cette conférence sans grand relief, l'action Volkswagen se repliait d'environ 0,2% mardi en milieu de matinée, faisant un peu mieux que l'indice DAX (-0,6%) et le secteur automobile européen dans son ensemble (-0,6%)