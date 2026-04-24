Volkswagen dans le rouge, un analyste pourtant optimise

Le titre du groupe automobile multi-marques cède du terrain à Francfort (-1,52%, à 87,02 euros), malgré l'avis de Jefferies qui a confirmé sa recommandation à l'achat, avec une cible de 130 euros, ce qui représente un potentiel d'appréciation de 46%.

La banque d'investissement américaine détaille qu'en amont du Salon de l'auto de Pékin, la direction du groupe a passé en revue le déploiement de sa stratégie "In China, for China", désormais conçue pour soutenir également les opérations mondiales du groupe, de l'échange de bonnes pratiques aux exportations.



Volkswagen s'apprête à lancer environ 30 nouveaux modèles de type SDV (véhicules définis par logiciels) d'ici 2027, affichant des délais de développement de deux ans et une technologie mêlant partenariats externes et internes.