Volkswagen dans le rouge, un analyste pourtant optimise
Le titre du groupe automobile multi-marques cède du terrain à Francfort (-1,52%, à 87,02 euros), malgré l'avis de Jefferies qui a confirmé sa recommandation à l'achat, avec une cible de 130 euros, ce qui représente un potentiel d'appréciation de 46%.
La banque d'investissement américaine détaille qu'en amont du Salon de l'auto de Pékin, la direction du groupe a passé en revue le déploiement de sa stratégie "In China, for China", désormais conçue pour soutenir également les opérations mondiales du groupe, de l'échange de bonnes pratiques aux exportations.
Volkswagen s'apprête à lancer environ 30 nouveaux modèles de type SDV (véhicules définis par logiciels) d'ici 2027, affichant des délais de développement de deux ans et une technologie mêlant partenariats externes et internes.
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des véhicules. Le groupe se compose de deux divisions : la division automobile et la division des services financiers. La division automobile comprend les secteurs d'activité des voitures particulières, des véhicules utilitaires et de l'ingénierie énergétique. Cette division se concentre sur le développement de véhicules, de moteurs et de logiciels pour véhicules, sur la production et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de camions, d'autobus et de motocyclettes, ainsi que sur les activités liées aux pièces d'origine, aux moteurs diesel de grosse cylindrée, aux turbomachines et aux composants de propulsion. La division des services financiers se concentre sur le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, la banque directe, les activités d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.