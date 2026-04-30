Le Brand Group Core, l'entité regroupant les marques du Groupe Volkswagen a conclu le premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 34,9 milliards d'euros, soit une baisse de 1,3%. L'entreprise explique que cette performance reflète un environnement de marché exigeant. Parallèlement, le résultat opérationnel a atteint 1,54 milliard d'euros, en amélioration de 38% grâce aux mesures d'efficacité. De son côté, la marge opérationnelle s'est installée à 4,4%, contre 3,2% un an plus tôt. Ce taux s'explique principalement par la hausse des tarifs douaniers américains et les coûts de restructuration liés à l'ID.4. Sans ces éléments exceptionnels, la marge s'élèverait à 6,3%.
Pour Oddo BHF, ces résultats du premier trimestre sont sous les attentes, sauf pour le flux de trésorerie disponible qui s'est élevé à 2 milliards d'euros, loin des 537 millions d'euros attendus par le consensus, même si cette performance est liée à un événement exceptionnel.
De son côté, Jefferies met en avant l'Ebit publié qui a manqué le consensus de 13% et le constat est le même chez UBS qui explique cet écart par des restructurations.
Les analystes Jefferies soulignent également que les objectifs annuels ont été confirmés : un chiffre d'affaires en hausse comprise entre 0 et 3% (soit 322 à 331,6 milliards d'euros), une marge opérationnelle de 4 à 5,5% et un flux de trésorerie net de 3 à 6 milliards d'euros. Les analystes détaillent que le consensus est à 325,8 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires, à 4,6% pour la marge opérationnelle et à 5,1 milliards d'euros pour le flux de trésorerie net.
Au niveau des recommandations, Oddo BHF et UBS sont à neutre avec des objectifs de cours respectifs de 95 et 90 euros. De son côté, Jefferies est plus optimiste avec un avis à l'achat et une cible de 130 euros.
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des véhicules. Le groupe se compose de deux divisions : la division automobile et la division des services financiers. La division automobile comprend les secteurs d'activité des voitures particulières, des véhicules utilitaires et de l'ingénierie énergétique. Cette division se concentre sur le développement de véhicules, de moteurs et de logiciels pour véhicules, sur la production et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de camions, d'autobus et de motocyclettes, ainsi que sur les activités liées aux pièces d'origine, aux moteurs diesel de grosse cylindrée, aux turbomachines et aux composants de propulsion. La division des services financiers se concentre sur le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, la banque directe, les activités d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.