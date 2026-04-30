Volkswagen dévoile des résultats sans surprise majeure

Volkswagen bouge peu à la Bourse de Francfort (-0,18%, à 85,33 euros), après la présentation de ses comptes trimestriels globalement en baisse, à l'exception de la marge opérationnelle.

Le Brand Group Core, l'entité regroupant les marques du Groupe Volkswagen a conclu le premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 34,9 milliards d'euros, soit une baisse de 1,3%. L'entreprise explique que cette performance reflète un environnement de marché exigeant. Parallèlement, le résultat opérationnel a atteint 1,54 milliard d'euros, en amélioration de 38% grâce aux mesures d'efficacité. De son côté, la marge opérationnelle s'est installée à 4,4%, contre 3,2% un an plus tôt. Ce taux s'explique principalement par la hausse des tarifs douaniers américains et les coûts de restructuration liés à l'ID.4. Sans ces éléments exceptionnels, la marge s'élèverait à 6,3%.



Pour Oddo BHF, ces résultats du premier trimestre sont sous les attentes, sauf pour le flux de trésorerie disponible qui s'est élevé à 2 milliards d'euros, loin des 537 millions d'euros attendus par le consensus, même si cette performance est liée à un événement exceptionnel.



De son côté, Jefferies met en avant l'Ebit publié qui a manqué le consensus de 13% et le constat est le même chez UBS qui explique cet écart par des restructurations.



Les analystes Jefferies soulignent également que les objectifs annuels ont été confirmés : un chiffre d'affaires en hausse comprise entre 0 et 3% (soit 322 à 331,6 milliards d'euros), une marge opérationnelle de 4 à 5,5% et un flux de trésorerie net de 3 à 6 milliards d'euros. Les analystes détaillent que le consensus est à 325,8 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires, à 4,6% pour la marge opérationnelle et à 5,1 milliards d'euros pour le flux de trésorerie net.



Au niveau des recommandations, Oddo BHF et UBS sont à neutre avec des objectifs de cours respectifs de 95 et 90 euros. De son côté, Jefferies est plus optimiste avec un avis à l'achat et une cible de 130 euros.