Volkswagen annonce au salon IAA Mobility de Munich la présentation de l'ID. CROSS Concept, un SUV compact 100% électrique basé sur la plateforme MEB+. Destiné à une production à partir de 2026, il s'inscrit dans la stratégie d'entrée de gamme électrique du groupe.
Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, affirme que ce modèle 'démontre que la marque tient ses promesses, avec un nouveau design, des technologies issues des segments supérieurs et une meilleure qualité'.
Avec ses dimensions proches du T-Cross actuel (4,16 m de long) et un volume de coffre de 450 litres, l'ID. CROSS Concept vise une clientèle urbaine et familiale. Son moteur de 155 kW (211 ch) et sa batterie haute tension offrent une autonomie prévue de 420 km selon le cycle WLTP.
Kai Grünitz, membre du directoire en charge du développement, souligne que l'évolution vers MEB+ 'permet d'apporter des fonctions issues des segments supérieurs à des prix attractifs'.
La version de série sera dévoilée en 2026, renforçant la gamme ID. aux côtés des futures ID. Polo et ID. GTI.
Publié le 08/09/2025 à 17:04
