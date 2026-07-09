Le groupe prévoit de réduire progressivement son portefeuille de modèles de moitié au maximum afin de se concentrer sur les segments les plus rentables. Sa capacité de production annuelle serait ramenée à 9 millions de véhicules. Selon plusieurs sources, le directeur général Oliver Blume envisage également la suppression de jusqu'à 100 000 emplois et la fermeture de quatre usines en Allemagne, une perspective qui a provoqué des manifestations de salariés sur plusieurs sites.

Cette restructuration reflète les difficultés auxquelles fait face Volkswagen, confronté à des coûts de production élevés, à des surcapacités en Europe et aux droits de douane américains sur les importations automobiles. Elle illustre aussi les défis plus larges de l'industrie allemande, alors que la première économie européenne doit composer avec une croissance faible, des coûts de l'énergie élevés et une compétitivité sous pression.