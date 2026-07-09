Volkswagen engage une restructuration majeure de ses activités
Volkswagen prépare une nouvelle étape de sa transformation avec un plan de restructuration d'envergure visant à réduire fortement sa gamme de véhicules et ses capacités de production. Présenté au conseil de surveillance, ce projet intervient alors que le constructeur est confronté à une pression croissante sur ses coûts, à la concurrence chinoise et aux tensions sur le marché automobile mondial.
Le groupe prévoit de réduire progressivement son portefeuille de modèles de moitié au maximum afin de se concentrer sur les segments les plus rentables. Sa capacité de production annuelle serait ramenée à 9 millions de véhicules. Selon plusieurs sources, le directeur général Oliver Blume envisage également la suppression de jusqu'à 100 000 emplois et la fermeture de quatre usines en Allemagne, une perspective qui a provoqué des manifestations de salariés sur plusieurs sites.
Cette restructuration reflète les difficultés auxquelles fait face Volkswagen, confronté à des coûts de production élevés, à des surcapacités en Europe et aux droits de douane américains sur les importations automobiles. Elle illustre aussi les défis plus larges de l'industrie allemande, alors que la première économie européenne doit composer avec une croissance faible, des coûts de l'énergie élevés et une compétitivité sous pression.
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des véhicules. Le groupe se compose de deux divisions : la division automobile et la division des services financiers. La division automobile comprend les secteurs d'activité des voitures particulières, des véhicules utilitaires et de l'ingénierie énergétique. Cette division se concentre sur le développement de véhicules, de moteurs et de logiciels pour véhicules, sur la production et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de camions, d'autobus et de motocyclettes, ainsi que sur les activités liées aux pièces d'origine, aux moteurs diesel de grosse cylindrée, aux turbomachines et aux composants de propulsion. La division des services financiers se concentre sur le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, la banque directe, les activités d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.