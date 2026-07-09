Volkswagen engage une restructuration majeure de ses activités

Volkswagen prépare une nouvelle étape de sa transformation avec un plan de restructuration d'envergure visant à réduire fortement sa gamme de véhicules et ses capacités de production. Présenté au conseil de surveillance, ce projet intervient alors que le constructeur est confronté à une pression croissante sur ses coûts, à la concurrence chinoise et aux tensions sur le marché automobile mondial.

Le groupe prévoit de réduire progressivement son portefeuille de modèles de moitié au maximum afin de se concentrer sur les segments les plus rentables. Sa capacité de production annuelle serait ramenée à 9 millions de véhicules. Selon plusieurs sources, le directeur général Oliver Blume envisage également la suppression de jusqu'à 100 000 emplois et la fermeture de quatre usines en Allemagne, une perspective qui a provoqué des manifestations de salariés sur plusieurs sites.



Cette restructuration reflète les difficultés auxquelles fait face Volkswagen, confronté à des coûts de production élevés, à des surcapacités en Europe et aux droits de douane américains sur les importations automobiles. Elle illustre aussi les défis plus larges de l'industrie allemande, alors que la première économie européenne doit composer avec une croissance faible, des coûts de l'énergie élevés et une compétitivité sous pression.