Volkswagen Véhicules Utilitaires et Connected Cars A/S annoncent un accord stratégique visant à intégrer les solutions de connectivité de Connected Cars dans l'écosystème Connect Pro de Volkswagen. Les trois technologies CC-Link, CC-DataStream et ConnectedWorkshop seront associées au système de gestion de flotte de Volkswagen afin d'optimiser la maintenance prédictive et les diagnostics en temps réel.
L'accord doit permettre d'augmenter la disponibilité des véhicules, de réduire les pannes imprévues et d'améliorer la productivité des parcs automobiles professionnels. Les clients bénéficieront d'une gestion optimisée grâce aux mises à jour à distance et au suivi continu de l'état du parc.
Le déploiement commencera sur des marchés stratégiques avant une extension à l'ensemble des régions concernées dans un horizon de cinq ans. Selon Jesper Hill-Kjærsgaard, CEO de Connected Cars, cette coopération constitue 'une étape décisive pour les services dédiés aux véhicules connectés'.
Publié le 22/09/2025 à 11:56
