Volkswagen annonce l'ouverture, ce 12 novembre, des négociations avec IG Metall (le plus grand syndicat allemand et l'un des plus puissants d'Europe) sur un nouveau système d'évaluation et de classification des emplois, dont la mise en oeuvre est prévue au 1er janvier 2027.
L'objectif est de rendre la grille salariale plus transparente, équitable et économiquement soutenable, tout en réduisant de 6% le volume global de la masse salariale tarifaire.
Arne Meiswinkel, directeur des ressources humaines de la marque Volkswagen, souligne que cette réforme vise à 'simplifier un système devenu trop complexe' et à renforcer la compétitivité du groupe. Thorsten Gröger (IG Metall) précise qu'aucun salarié ne sera désavantagé grâce à une clause de maintien du salaire.
Le processus, qui s'étendra jusqu'à mi-2026, prévoit une phase de transition avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif début 2027. Environ 100 000 salariés sont concernés par le futur accord, l'un des plus importants d'Allemagne.
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des véhicules. Le groupe se compose de deux divisions : la division automobile et la division des services financiers. La division automobile comprend les secteurs d'activité des voitures particulières, des véhicules utilitaires et de l'ingénierie énergétique. Cette division se concentre sur le développement de véhicules, de moteurs et de logiciels pour véhicules, sur la production et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de camions, d'autobus et de motocyclettes, ainsi que sur les activités liées aux pièces d'origine, aux moteurs diesel de grosse cylindrée, aux turbomachines et aux composants de propulsion. La division des services financiers se concentre sur le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, la banque directe, les activités d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
