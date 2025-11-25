Volkswagen Group annonce que sa filiale en Chine, le VCTC (Volkswagen Group China Technology Company), a achevé ses ateliers de tests au sein de son centre technologique de Hefei (Chine), permettant pour la première fois de développer et valider entièrement de nouvelles plateformes hors d'Allemagne.
Le site regroupe plus de 100 laboratoires sur 100 000 m², couvrant intégration logiciel-matériel, validations batterie et groupe motopropulseur, ainsi que tests véhicule complet. Selon Oliver Blume, CEO du groupe, cette initiative rendra Volkswagen "plus rapide et plus proche de ses clients"
Le VCTC devient ainsi le principal hub R&D du groupe hors Allemagne, dédié aux véhicules électriques, intelligents et connectés, et joue un rôle clé dans la stratégie "In China for China".
Le centre accélère le déploiement de l'architecture électronique China Electronic Architecture (CEA), réduisant les cycles de développement de 30% et les coûts de certains projets jusqu'à 50%, estime le constructeur. Des capacités renforcées en tests batterie, endurance, compatibilité électromagnétique et simulations environnementales complètent cet écosystème destiné à soutenir le développement local et l'export.
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des véhicules. Le groupe se compose de deux divisions : la division automobile et la division des services financiers. La division automobile comprend les secteurs d'activité des voitures particulières, des véhicules utilitaires et de l'ingénierie énergétique. Cette division se concentre sur le développement de véhicules, de moteurs et de logiciels pour véhicules, sur la production et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de camions, d'autobus et de motocyclettes, ainsi que sur les activités liées aux pièces d'origine, aux moteurs diesel de grosse cylindrée, aux turbomachines et aux composants de propulsion. La division des services financiers se concentre sur le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, la banque directe, les activités d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.