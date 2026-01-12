Volkswagen Group et Qualcomm s'allient pour transformer l'expérience numérique embarquée
Le géant automobile allemand et le spécialiste des semi-conducteurs ont signé une lettre d'intention pour intégrer des technologies de pointe dans la future architecture logicielle des véhicules du groupe.
Volkswagen Group et Qualcomm Technologies ont conclu un accord de long terme visant à déployer les solutions Snapdragon Digital Chassis pour les fonctions d'info-divertissement et de connectivité à bord des véhicules. Pour rappel, l'initiative Snapdragon Digital Chassis est une suite complète de plateformes technologiques développée par Qualcomm pour l'industrie automobile. Elle permet notamment aux constructeurs de centraliser "l'intelligence" du véhicule au lieu de multiplier les boîtiers électroniques isolés.
Dès 2027, Qualcomm fournira des systèmes complets embarqués sur un seul circuit intégré (SoC) pour la nouvelle architecture de Véhicule Défini par Logiciel (SDV), développée conjointement avec Rivian Automotive via leur coentreprise RV Tech.
"Ces systèmes jouent un rôle majeur dans la différenciation de nos produits", assure Karsten Schnake, directeur des achats de la marque Volkswagen.
Ce partenariat sécurisera aussi l'accès aux semi-conducteurs critiques et à l'intelligence artificielle pour les futurs modèles électriques basés sur la Plateforme de Systèmes Évolutifs (SSP).
En parallèle, la collaboration se poursuit au sein de l'Alliance pour la Conduite Automatisée (ADA) avec CARIAD et Bosch, utilisant la plateforme Snapdragon Ride Elite pour concevoir des systèmes de conduite hautement automatisée. L'objectif est de proposer une expérience de conduite numérique évolutive, incluant des mises à jour à distance et une connectivité 5G intégrée.
