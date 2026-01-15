Le groupe Volkswagen indique avoir déployé depuis le début de l'année un programme d'optimisation de ses systèmes d'aide à la conduite (ADAS) dans près de 40 pays européens.
En s'appuyant sur les données de capteurs et d'images issues de situations réelles de trafic, le constructeur souhaite surpasser les limites des tests sur prototypes. L'initiative, qui nécessite le consentement préalable des clients, concerne tout d'abord la marque Volkswagen puis s'étendra aux marques Cupra, Skoda, Audi et Porsche.
Les ingénieurs se concentrent notamment sur des scénarios critiques, comme les interactions avec les cyclistes ou les piétons aux intersections. Le transfert de données, strictement encadré par les réglementations sur la protection de la vie privée, est déclenché par des événements précis tels que les freinages d'urgence.
L'objectif final est de proposer des fonctions de sécurité plus intuitives, que les utilisateurs pourront laisser activées en permanence, augmentant ainsi la valeur technologique et sécuritaire du véhicule.
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des véhicules. Le groupe se compose de deux divisions : la division automobile et la division des services financiers. La division automobile comprend les secteurs d'activité des voitures particulières, des véhicules utilitaires et de l'ingénierie énergétique. Cette division se concentre sur le développement de véhicules, de moteurs et de logiciels pour véhicules, sur la production et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de camions, d'autobus et de motocyclettes, ainsi que sur les activités liées aux pièces d'origine, aux moteurs diesel de grosse cylindrée, aux turbomachines et aux composants de propulsion. La division des services financiers se concentre sur le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, la banque directe, les activités d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.