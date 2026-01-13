Volkswagen maintient son leadership européen malgré des vents contraires à l'international
Le constructeur allemand affiche une résilience opérationnelle notable en 2025, portée par une offensive électrique réussie sur son marché domestique alors que la conjoncture ralentit structurellement en Chine et aux États-Unis.
Volkswagen rapporte avoir livré 4,73 millions de véhicules en 2025, un chiffre en léger repli (-1,4%) dans un contexte sectoriel particulièrement dégradé.
Si la marque consolide sa domination en Europe (+5,1%) et renforce sa part de marché en Allemagne à 19,6%, elle subit un repli marqué en Chine (-8,4%) et souffre des droits de douane en Amérique du Nord (-8,2%).
La stratégie d'électrification porte ses fruits sur le Vieux Continent avec une envolée des livraisons de véhicules 100% électriques de 49,1%, portée par le succès de l'ID.7.
Le segment des SUV demeure le pilier de la rentabilité, représentant désormais 50,2% du mix produit mondial, avec le T-Roc en tête des ventes européennes.
Pour 2026, Martin Sander, membre du Directoire, anticipe un environnement "difficile" mais mise sur le lancement de dix nouveaux modèles électrifiés pour "gagner en efficacité et en compétitivité".
En France, la marque s'octroie 6,8% de part de marché et s'impose comme leader sur les véhicules hybrides rechargeables grâce aux performances du Tiguan et de la Golf.
Le titre recule de 0,5% à Francfort à mi-séance, soit un repli de près de 1,4% depuis le début de l'année.
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des véhicules. Le groupe se compose de deux divisions : la division automobile et la division des services financiers. La division automobile comprend les secteurs d'activité des voitures particulières, des véhicules utilitaires et de l'ingénierie énergétique. Cette division se concentre sur le développement de véhicules, de moteurs et de logiciels pour véhicules, sur la production et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de camions, d'autobus et de motocyclettes, ainsi que sur les activités liées aux pièces d'origine, aux moteurs diesel de grosse cylindrée, aux turbomachines et aux composants de propulsion. La division des services financiers se concentre sur le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, la banque directe, les activités d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.