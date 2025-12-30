Le Groupe Volkswagen étend son programme de collecte de données issues des capteurs et caméras de ses véhicules à 40 marchés européens dès janvier 2026.
Cette stratégie vise à affiner les Systèmes Avancés d'Aide à la Conduite (SAAC) et les fonctions de conduite autonome en s'appuyant sur des situations de circulation concrètes, jugées plus probantes que les simulations.
Le dispositif, qui inclut les marques Audi, Porsche et Volkswagen, se concentre sur des scénarios complexes tels que la protection des usagers vulnérables aux intersections.
Le transfert des données, non continu et révocable, nécessite le consentement préalable des utilisateurs conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
En optimisant la précision de ses algorithmes par l'apprentissage machine, le constructeur ambitionne de renforcer l'adoption de ses technologies par les conducteurs.
Le Groupe affirme que "l'exploitation des données issues des conditions réelles de circulation est significativement plus concrète que les tests ou simulations réalisés avec des prototypes".
Le titre évolue actuellement à l'équilibre à Francfort mais enregistre une progression de l'ordre de 15% depuis le début de l'année.
