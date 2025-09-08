Volkswagen mise sur les batteries solides et l'énergie via ses filiales PowerCo et Elli











A l'occasion de l'IAA Mobility 2025, soit l'un des plus grands salons internationaux consacrés à la mobilité et à l'automobile, Volkswagen a dévoilé plusieurs premières mondiales en matière de batteries et d'énergie. Le groupe a notamment présenté son premier véhicule d'essai équipé d'une batterie à l'état solide, développé avec QuantumScape et Ducati, marquant une étape vers une production future.



Oliver Blume, CEO de Volkswagen, a précisé que le groupe 'poursui[vait] à toute vitesse le progrès technologique', renforçant l'Europe comme site industriel. Thomas Schmall, membre du directoire en charge des technologies, ajoute d'ailleurs que la batterie solide 'a le potentiel de changer la donne'.



De son côté, PowerCo (filiale de VW) a dévoilé la Unified Cell et la technologie Cell-to-Pack, qui seront intégrées dès 2026 dans les voitures urbaines électriques Volkswagen, Skoda et CUPRA. Produite à Salzgitter puis en Espagne et au Canada, cette cellule promet jusqu'à 450 km d'autonomie et des temps de charge inférieurs à 25 minutes.



Enfin, Elli, autre filiale du groupe, construit à Salzgitter un système de stockage d'énergie de 20 MW/40 MWh qui sera connecté au réseau dès décembre 2025. Giovanni Palazzo, PDG d'Elli, affirme que ce projet 'apporte une contribution décisive à la transition énergétique et à la sécurité d'approvisionnement en Europe'.



















