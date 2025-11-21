Volkswagen Group France annonce la nomination de François Bacquet au poste de Chef du Département Communication pour Volkswagen Group France ainsi que pour les marques Volkswagen et Volkswagen Véhicules Utilitaires à compter du 1er janvier 2026.
Il succède à Leslie Peltier, qui quitte le groupe d'un commun accord.

Actuellement responsable Marketing et Performance pour la Direction des Mobilités, François Bacquet a occupé de nombreuses fonctions au sein du groupe en France et en Allemagne, notamment en réseau, ventes, occasions, marketing et communication. Son parcours inclut également un passage chez AUDI AG en Allemagne comme Sales Manager pour les marchés d'Afrique et de l'Océan Indien.