Volkswagen Group annonce la nomination de Ludwig Fazel comme responsable de la stratégie du Groupe, de la stratégie produits et secrétaire général à compter du 1er décembre 2025. Il exercera sous la supervision directe d'Oliver Blume, CEO, et succède à Stefan Weckbach, parti de sa propre initiative.
Ludwig Fazel occupait jusqu'ici les fonctions de Directeur des opérations au sein de Volkswagen Group Components et de responsable de la stratégie et de l'activité Plateformes chez Volkswagen Group Technology.
Ancien consultant chez Roland Berger, Fazel s'est illustré dans la transformation de l'activité Composants et la gestion du réseau de production mondial du Groupe. Il a également contribué à l'orientation stratégique de Volkswagen Group Technology et au développement de partenariats externes, notamment avec Ford et Mahindra.