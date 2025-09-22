Volkswagen plus forte baisse du DAX après l'avertissement dû à Porsche

Le titre Volkswagen Group signe la plus forte baisse du DAX lundi à la Bourse de Francfort après avoir abaissé sa prévision de marge opérationnelle pour 2025 en raison du coûteux changement de stratégie décidé par sa filiale de voitures de luxe Porsche.



A 10h30, l'action du géant automobile allemand chute de 4,9%, tandis que le titre Porsche lâche 4,1%, deux évolutions qui pèsent lourdement sur le DAX qui perd 0,5% dans le même temps. L'indice européen du secteur de l'automobile, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, perd dans la foulée de 2,4%.



Du fait de l'avertissement lancé vendredi soir par Porsche, le troisième émis cette année, VW a prévenu dans la foulée qu'il envisageait désormais de dégager une marge d'exploitation de 2% à 3% cette année, alors que le groupe tablait jusqu'à présent sur une marge annuelle de 4% à 5%, pour un flux de trésorerie nette attendu autour de zéro dans ses activités automobiles en 2025, contre une précédente estimation comprise entre un et trois milliards d'euros.



Volkswagen a également annoncé qu'il allait comptabiliser une provision pour dépréciation non-numéraire de trois milliards d'euros sur Porsche, un montant auquel s'ajoutera un impact de 3,1 milliards d'euros sur son résultat opérationnel annuel, soit un effet négatif de 5,1 milliards au total sur ses comptes.



Le groupe a attribué ses nouveaux objectifs aux conséquence de la réorientation stratégique officialisée par Porsche, qui a décidé de reporter sine die le lancement de plusieurs véhicules électriques, notamment celui de ses nouveaux SUV de la famille Cayenne.



Cet énième revirement chez Porsche entame de nouveau sérieusement la crédibilité des prévisions établies par Volkswagen, commentent les analystes d'Oddo BHF, qui estiment qu'il est difficile de se montrer convaincu par le dossier, même avec un profil de risque réduit suite à ce nouvel avertissement qui ne les empêche pas de rester prudents sur le titre.



Chez UBS, on se dit inquiet, dans une optique de moyen terme, sur le flux de trésorerie 'chroniquement faible' de VW, qui va se trouver encore davantage pénalisé par la consommation de cash prévue chez Porsche dans les années qui viennent.



De leur coté, les équipes de RBC ont la dent un peu moins dure sur le groupe automobile allemand, soulignant que Porsche a promis que les annonces annoncées vendredi soir constitueraient la 'dernière étape' de son virage stratégique.

