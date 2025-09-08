Volkswagen prévoit de lancer plusieurs voitures électriques urbaines en 2026
Publié le 08/09/2025 à 10:28
Volkswagen annonce le lancement en 2026 de sa 'famille de voitures urbaines électriques', composée de quatre modèles : la Volkswagen ID. Polo (avec la version sportive ID. Polo GTI), le SUV compact ID. CROSS Concept, ainsi que le CUPRA Raval et le Skoda Epiq.
Tous les véhicules reposent sur la plateforme électrique MEB+ et intègrent pour la première fois la nouvelle cellule unifiée de batterie du groupe. Ils offriront jusqu'à 450 km d'autonomie et des technologies haut de gamme issues de segments supérieurs, comme l'assistance à la conduite avancée et la charge rapide de série.
Le constructeur vise à moyen terme environ 20% de part de marché sur le segment européen des petites voitures électriques, soit plusieurs centaines de milliers d'unités par an.
Oliver Blume, CEO du groupe, souligne que cette gamme incarne 'accessibilité et progrès' et constitue une étape clé de la stratégie d'électro-mobilité.
