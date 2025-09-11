Volkswagen renforce sa stratégie sur les semi-conducteurs avec Rivian

A l'occasion du salon IAA Mobility de Munich, le Groupe Volkswan est revenu sur sa nouvelle stratégie d'approvisionnement en semi-conducteurs, articulée autour d'un partenariat avec Rivian et Volkswagen Group Technologies.



Le groupe rapporte que cette approche couvre plus de 50 catégories de composants clés (microcontrôleurs, transistors de puissance, cartes de circuits imprimés) afin de sécuriser l'approvisionnement, réduire les coûts et renforcer la résilience de la chaîne logistique.



Le modèle conjoint avec Rivian repose sur une responsabilité partagée dans l'approvisionnement, permettant aux deux constructeurs de mutualiser volumes et négociations tout en accélérant le développement de solutions sur mesure. Carsten Helbing, co-PDG de Rivian et Volkswagen Group Technologies, souligne que cette coopération ' permet aux équipes techniques de se concentrer pleinement sur le développement et l'innovation ' en alliant expertise du groupe allemand et savoir-faire de Rivian dans les véhicules définis par logiciel (SDV).



Enfin, la nouvelle stratégie met l'accent sur la réduction de la complexité et une planification plus transparente des volumes. Elle doit renforcer les compétences internes de Volkswagen dans la sélection de semi-conducteurs critiques et contribuer à stabiliser la chaîne d'approvisionnement face aux tensions du marché mondial.