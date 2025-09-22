UBS confirme son opinion neutre et son objectif de cours de 100 E après l'avertissement sur résultats de Porsche.
L'analyste souligne l'avertissement sur Porsche et plusieurs autres effets négatifs, mais aucun changement dans l'activité sous-jacente des autres marques.
Porsche a décidé d'ajuster les prévisions pour l'exercice 2025. Le groupe s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 37 et 38 milliards d'euros (prévision précédente : 37 à 38 milliards d'euros) et une rentabilité des ventes légèrement positive allant jusqu'à 2 % (prévisions précédentes : 5 à 7 %).
Porsche a également révisé sa marge de cash-flow net automobile comprise entre 3 et 5 % (prévision précédente : 3 à 5 %) et sa marge d'EBITDA automobile comprise entre 10,5 et 12,5 % (prévision précédente : 14,5 à 16,5 %).
Volkswagen : UBS maintient son conseil après l'avertissement sur Porsche
Publié le 22/09/2025 à 10:32
