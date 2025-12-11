Voltalia a remporté 68 mégawatts pour un projets solaires en Italie

Voltalia annonce avoir remporter 68 mégawatts pour un projets solaires en Italie lors de l'appel d'offres FERX.



Voltalia Italie dispose d'un pipeline solaire et stockage de plus de 500 mégawatts et franchit une nouvelle étape avec quatre projets sélectionnés lors de l'appel d'offres tarifaire FERX.



L'entreprise détient plus de 100 mégawatts autorisés, dont 68 mégawatts bénéficient désormais d'un tarif indexé sur 20 ans, garantissant des revenus stables pour les prochaines années.



Ces futures centrales solaires produiront une quantité d'énergie équivalente à la consommation annuelle de plus de 110 499 habitants et éviteront l'émission de 58 750 tonnes de CO? par an.



" En remportant 68 mégawatts lors de l'appel d'offres FERX en Italie, Voltalia démontre sa capacité à développer et livrer des projets d'énergie renouvelable efficaces et durables, tout en favorisant des relations solides avec les communautés locales".