Voltalia annonce avoir remporter 68 mégawatts pour un projets solaires en Italie lors de l'appel d'offres FERX.
Voltalia Italie dispose d'un pipeline solaire et stockage de plus de 500 mégawatts et franchit une nouvelle étape avec quatre projets sélectionnés lors de l'appel d'offres tarifaire FERX.
L'entreprise détient plus de 100 mégawatts autorisés, dont 68 mégawatts bénéficient désormais d'un tarif indexé sur 20 ans, garantissant des revenus stables pour les prochaines années.
Ces futures centrales solaires produiront une quantité d'énergie équivalente à la consommation annuelle de plus de 110 499 habitants et éviteront l'émission de 58 750 tonnes de CO? par an.
" En remportant 68 mégawatts lors de l'appel d'offres FERX en Italie, Voltalia démontre sa capacité à développer et livrer des projets d'énergie renouvelable efficaces et durables, tout en favorisant des relations solides avec les communautés locales".
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (53,9%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (46,1%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 706 GWh produits en 2024).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,9%), Irlande (12,4%), Portugal (9%), Europe (16,7%), Brésil (36%) et autres (4%).
