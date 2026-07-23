Voltalia confirme ses objectifs financiers 2026

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 de Voltalia s'établit à 331,3 millions d'euros, en progression de 30% à taux de change constants, par rapport à la même période de 2025. Les Ventes d'énergie contribuent à hauteur de 57%, Renvolt à hauteur de 37% et Voltalia Hub à hauteur de 5% du chiffre d'affaires sur cette période.

Sur l'ensemble de ce semestre, la production atteint 2 408 GWh, en progression de 1%, bénéficiant de la contribution des nouvelles centrales mises en service, notamment en Afrique du Sud et en Ouzbékistan, ainsi que de la croissance d'Helexia, malgré une production en recul au Brésil. L'écrêtement de la production brésilienne représente 105 GWh au 2e trimestre 2026, en baisse de 42% par rapport au 2e trimestre 2025.



Par ailleurs, Voltalia annonce la poursuite de l'exécution de son plan SPRING avec une organisation recentrée sur les activités coeur de métier, une discipline renforcée en matière d'allocation du capital et une amélioration continue de la performance opérationnelle



L'ensemble des actions engagées sera présenté à l'occasion de la publication des résultats semestriels, le 3 septembre 2026.



Le producteur d'électricité poursuit des discussions relatives aux cessions d'actifs et d'activités non stratégiques, dans le cadre de l'objectif de 300 à 350 MEUR d'entrées de trésorerie, dont la majeure partie est attendue d'ici le premier semestre 2027



En outre, Voltalia confirme ses objectifs financiers 2026 avec un EBITDA de 210-230 MEUR (dont 190 à 210 MEUR pour les Ventes d'énergie) et un résultat net positif. Cette confirmation intègre l'impact positif attendu de la compensation au Brésil, estimé à environ 29 MEUR sur l'EBITDA, dont environ 17 MEUR comptabilisés en chiffre d'affaires au 2e trimestre et environ 12 MEUR en réduction de coûts opérationnels.



Concernant ses objectifs opérationnels, dans le cadre de son approche renforcée de discipline opérationnelle et financière, Voltalia revoit le cadencement de lancement en construction de certains de ses projets. Cette revue sélective conduit à un objectif de capacité totale 2026 revue à 3,6 GW au lieu d'environ 3,7 GW, tout en maintenant strictement les objectifs financiers annuels du groupe.