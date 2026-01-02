Voltalia démarre la construction d'un complexe en Ouzbékistan
Voltalia annonce le début de la construction du complexe stratégique d'Artemisya stockage (100 mégawatts / 200 mégawattheures) et éolien (100 mégawatts), en Ouzbékistan, premier complexe de ce type en Asie centrale, combinant solaire, éolien et stockage.
En mars 2025, le producteur français d'électricité d'origine renouvelable a signé un contrat de vente d'électricité avec le gouvernement ouzbek, pour l'énergie qui sera produite par ce complexe hybride devant être mis en service en 2027.
Cet accord prévoit la fourniture d'électricité pendant une durée de 25 ans pour le solaire et l'éolien, et de 15 ans pour le stockage : 126 mégawatts de solaire, 300 mégawatts d'éolien et 100 mégawatts / 200 mégawattheures de batteries.
La première phase comprend la construction de la partie stockage de 100 mégawatts / 200 mégawattheures, ainsi que la première tranche éolienne de 100 mégawatts, lancée suite à la signature le 5 décembre dernier des accords d'investissement.
Située dans la région de Boukhara, Artemisya contribuera à améliorer la flexibilité et la fiabilité du système électrique ouzbek, à soutenir les objectifs nationaux de capacités renouvelables, et à réduire significativement les émissions de CO2.
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (53,9%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (46,1%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 706 GWh produits en 2024).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,9%), Irlande (12,4%), Portugal (9%), Europe (16,7%), Brésil (36%) et autres (4%).
