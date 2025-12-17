Voltalia démarre la construction d'un projet de centrale en Guyane

Voltalia annonce avoir débuté les travaux de préparation du site pour sa centrale hybride d'une puissance photovoltaïque de 43 mégawatts et d'une capacité installée en batteries de 135 mégawattheures à Sainte-Anne, en Guyane française.



Cette centrale hybride produira environ 50 gigawattheures d'électricité renouvelable par an, soit l'équivalent de la consommation de 50 000 habitants en Guyane, et permettra d'éviter l'émission de 45 300 tonnes de CO2 par an.



Située à un emplacement stratégique pour son raccordement, elle contribuera à la sécurisation de l'approvisionnement électrique de l'ouest guyanais et notamment de l'agglomération en forte croissance de Saint-Laurent-du-Maroni.



Le groupe d'énergies renouvelables précise que les travaux de préparation du site ont débuté à la fin du mois de juillet. Le chantier se poursuivra pendant environ 3 années, pour une mise en service prévue en 2028.