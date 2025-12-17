Voltalia annonce avoir débuté les travaux de préparation du site pour sa centrale hybride d'une puissance photovoltaïque de 43 mégawatts et d'une capacité installée en batteries de 135 mégawattheures à Sainte-Anne, en Guyane française.
Cette centrale hybride produira environ 50 gigawattheures d'électricité renouvelable par an, soit l'équivalent de la consommation de 50 000 habitants en Guyane, et permettra d'éviter l'émission de 45 300 tonnes de CO2 par an.
Située à un emplacement stratégique pour son raccordement, elle contribuera à la sécurisation de l'approvisionnement électrique de l'ouest guyanais et notamment de l'agglomération en forte croissance de Saint-Laurent-du-Maroni.
Le groupe d'énergies renouvelables précise que les travaux de préparation du site ont débuté à la fin du mois de juillet. Le chantier se poursuivra pendant environ 3 années, pour une mise en service prévue en 2028.
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (53,9%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (46,1%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 706 GWh produits en 2024).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,9%), Irlande (12,4%), Portugal (9%), Europe (16,7%), Brésil (36%) et autres (4%).
