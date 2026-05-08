Voltalia démarre trois parcs photovoltaïques dans le Sud
Voltalia a fait part jeudi soir de la mise en service de trois parcs photovoltaïques dans le sud de la France, à savoir deux dans les Bouches-du-Rhône et un dans les Alpes-Maritimes, pour une capacité totale de 26,9 mégawatts.
La première centrale, d'une capacité installée de 6,2 mégawatts, est implantée sur un site déjà anthropisé, anciennement utilisé pour le stockage de matériaux puis comme carrière dans le cadre de travaux d'aménagement menés dans les années 1970.
Le deuxième parc (10,9 mégawatts) a été développé sur une friche agricole et est doté d'une technologie spécifique de structures porteuses de panneaux solaires avec trackers, tandis que le troisième (9,8 mégawatts) est équipé de panneaux solaires sur des structures fixes.
Au total, la production de ces trois installations représente la consommation annuelle d'électricité de plus de 19 100 habitants et permettra d'éviter l'émission de 7 800 tonnes de CO2 par an, selon Voltalia.
La 1ère centrale a été désignée lauréate de l'appel d'offres neutre de la CRE en octobre 2023. La totalité de la production des deux autres centrales, soit 34,3 gigawattheures par an, est sécurisée par un contrat d'achat d'électricité d'entreprise de 15 ans avec le CERN.
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (53,9%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (46,1%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 706 GWh produits en 2024).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,9%), Irlande (12,4%), Portugal (9%), Europe (16,7%), Brésil (36%) et autres (4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.