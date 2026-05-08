Voltalia démarre trois parcs photovoltaïques dans le Sud

Voltalia a fait part jeudi soir de la mise en service de trois parcs photovoltaïques dans le sud de la France, à savoir deux dans les Bouches-du-Rhône et un dans les Alpes-Maritimes, pour une capacité totale de 26,9 mégawatts.

La première centrale, d'une capacité installée de 6,2 mégawatts, est implantée sur un site déjà anthropisé, anciennement utilisé pour le stockage de matériaux puis comme carrière dans le cadre de travaux d'aménagement menés dans les années 1970.



Le deuxième parc (10,9 mégawatts) a été développé sur une friche agricole et est doté d'une technologie spécifique de structures porteuses de panneaux solaires avec trackers, tandis que le troisième (9,8 mégawatts) est équipé de panneaux solaires sur des structures fixes.



Au total, la production de ces trois installations représente la consommation annuelle d'électricité de plus de 19 100 habitants et permettra d'éviter l'émission de 7 800 tonnes de CO2 par an, selon Voltalia.



La 1ère centrale a été désignée lauréate de l'appel d'offres neutre de la CRE en octobre 2023. La totalité de la production des deux autres centrales, soit 34,3 gigawattheures par an, est sécurisée par un contrat d'achat d'électricité d'entreprise de 15 ans avec le CERN.