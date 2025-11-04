Voltalia annonce la signature de 937 MW de nouveaux contrats de maintenance au Brésil, portant sa capacité opérée pour compte de tiers à 8,3 GW, soit deux ans avant l'objectif initialement prévu pour 2027.
Robert Klein, directeur général, salue 'une réussite collective' qui confirme la confiance des partenaires et la solidité du modèle de l'entreprise dans la transition énergétique.
Les nouveaux contrats concernent notamment les projets solaires Barro Alto (451 MW) avec Newave et Gerdau, Arapuá (250 MW) avec Kroma Energia, ainsi que les parcs éoliens Serra da Borborema (124 MW) avec EDP et Kairos (112,5 MW) avec Semper Energia.
Voltalia souligne par ailleurs le dynamisme de ses activités de maintenance, déjà renforcées cette année par de nouveaux accords en Irlande, en France et au Portugal.
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (53,9%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (46,1%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 706 GWh produits en 2024).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,9%), Irlande (12,4%), Portugal (9%), Europe (16,7%), Brésil (36%) et autres (4%).
