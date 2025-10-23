Voltalia en retrait après son CA à neuf mois

Voltalia perd près de 4% après l'annonce d'un chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2025 de 421,6 millions d'euros, en hausse de 16% (+19% à taux de change constants), porté par la croissance des services pour clients tiers (+87%).



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 31% à 164,7 MEUR (+33% à taux de change constants), porté par la multiplication par 2,8 des services pour clients tiers, qui fait plus que compenser la baisse de 13% des ventes d'énergie.



'Parallèlement, notre plan de transformation SPRING entre désormais dans sa phase d'exécution opérationnelle, avec pour ambition de renforcer l'agilité et la performance de l'organisation', souligne son directeur général Robert Klein.



Voltalia confirme ses objectifs pour 2025, dont un EBITDA qui devrait être entre 200 et 220 MEUR (190 à 210 MEUR générés par l'activité de ventes d'énergie), et anticipe une perte nette part du groupe au deuxième semestre supérieure à celle du premier.