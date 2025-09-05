Voltalia : Invest Securities réduit sa cible

Invest Securities maintient son opinion 'achat' sur Voltalia 'compte tenu d'un profil qui devrait progressivement se dérisquer', mais abaisse son objectif de cours de 12,3 à 10,6 euros, au lendemain de la présentation du plan SPRING par le groupe d'énergies renouvelables.



'La réaction boursière (-9%) a sanctionné son impact à court terme, soit le passage d'une croissance ambitieuse à raisonnable (et la prise en compte d'hypothèses plus prudentes sur les changes et l'écrêtement) impliquant l'abaissement de la guidance d'EBITDA 2027', note l'analyste.



'Le changement de paradigme à long terme qui l'accompagne ne doit pas être minimisé', poursuit-il, soulignant que 'Voltalia qui avait habitué aux levées de fonds pour financer son hyper croissance vise désormais une croissance auto-financée'.