Invest Securities reste à 'achat' sur Voltalia avec un objectif de cours porté de 10,6 à 11,2 euros, revenant 'avec un modèle affiné et une opinion positive renforcée' après avoir ajusté ses attentes 2025-30, post présentation du plan SPRING par le groupe.
Selon l'analyste, la réaction boursière du 4 septembre (-9%) 'ne doit pas masquer le travail de fond impulsé par R. Klein', et 'les mesures SPRING, ancrées dans le réel, ouvrent la voie à l'autosuffisance financière, la croissance rentable et le retour aux actionnaires'.
'Si le marché accorde sa confiance au nouveau CEO, il semble que le dernier obstacle à la revalorisation du titre soit la publication de réalisations financières en ligne avec les guidances. Les prochains mois seront décisifs', poursuit-il.
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (53,9%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (46,1%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 706 GWh produits en 2024).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,9%), Irlande (12,4%), Portugal (9%), Europe (16,7%), Brésil (36%) et autres (4%).
