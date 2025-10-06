Voltalia : Invest Securities relève son objectif de cours

Invest Securities reste à 'achat' sur Voltalia avec un objectif de cours porté de 10,6 à 11,2 euros, revenant 'avec un modèle affiné et une opinion positive renforcée' après avoir ajusté ses attentes 2025-30, post présentation du plan SPRING par le groupe.



Selon l'analyste, la réaction boursière du 4 septembre (-9%) 'ne doit pas masquer le travail de fond impulsé par R. Klein', et 'les mesures SPRING, ancrées dans le réel, ouvrent la voie à l'autosuffisance financière, la croissance rentable et le retour aux actionnaires'.



'Si le marché accorde sa confiance au nouveau CEO, il semble que le dernier obstacle à la revalorisation du titre soit la publication de réalisations financières en ligne avec les guidances. Les prochains mois seront décisifs', poursuit-il.