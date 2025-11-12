Voltalia lance la production de sa centrale solaire située à Sarimay en Ouzbékistan

Voltalia annonce le démarrage de la production de sa centrale solaire de 126 mégawatts située à Sarimay, dans la région de Khorezm en Ouzbékistan.



Ce projet de 180 hectares intègre plus de 180 000 panneaux solaires bifaciaux, plus de 350 onduleurs et une ligne de transmission de trois kilomètres.



Une fois pleinement opérationnelle, la centrale produira environ 252 gigawattheures par an - de quoi alimenter 60 000 habitants - et permettra d'éviter plus de 140 000 tonnes de CO? chaque année.



Au plus fort de la construction, environ 776 personnes ont été mobilisées sur le site, dont 85 % étaient locales.