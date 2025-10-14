Voltalia annonce le démarrage de sa centrale biomasse de Sinnamary, d'une capacité de 10,5 mégawatts, la plus importante de Guyane.
Les premiers essais techniques ont débuté en avril 2025, marquant la phase finale avant la mise en service complète. Située à Petit Saut, l'installation produira plus de 80 gigawattheures par an, soit jusqu'à 8% des besoins électriques du territoire.
Avec ce projet, l'entreprise double ses capacités locales et couvrira désormais près de 16% de la consommation électrique guyanaise.
Robert Klein, directeur général, souligne que cette mise en service 'démontre qu'il est possible de produire localement une énergie décarbonée, fiable et compétitive à partir de ressources du territoire'.
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (53,9%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (46,1%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 706 GWh produits en 2024).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,9%), Irlande (12,4%), Portugal (9%), Europe (16,7%), Brésil (36%) et autres (4%).
