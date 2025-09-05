Voltalia : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Voltalia et ajuste son objectif de cours de 9 à 7 euros, dans le sillage de révisions massives de BPA (-90,7% sur 2026 et -55,3% sur 2027) au lendemain de la présentation des résultats semestriels et du plan de transformation Spring.



Le bureau d'études note que les performances au premier semestre 2025 se sont révélées bien inférieures pour ce qui est du résultat net part du groupe publié et que la guidance d'EBITDA 2025 est ressortie inférieure à ses attentes initiales et à celles du consensus.



'La délivrance du plan Spring est une bonne nouvelle, mais sa traduction au niveau de la valorisation génère un écrasement de la croissance et une révision en baisse des objectifs 2027 par rapport au plan précédent 2023-2027 annoncé en octobre 2022', prévient l'analyste.



Il considère toutefois que les paramètres avancés (réduction du nombre de pays, arbitrage d'actifs, focus sur trois technologies, investissements autofinancés, ...) constituent un passage nécessaire afin d'enclencher une relution de la performance à partir de 2027.