La cote française tient peut-être un nouvel acteur susceptible de figurer dans la liste des entreprises cotées "IA-compatibles". Une rumeur circule sur un projet de construction de centres de données au Brésil par Voltalia.

L'entreprise française connue pour développer des projets ENR aux quatre coins du monde prévoirait de construire des centres de données au Brésil, soutenue par des investisseurs de premier plan comme ByteDance et Brookfield Asset Management, a rapporté Bloomberg.

Voltalia envisagerait d'implanter ces centres de données au sein du complexe de Pecem, dans l'Etat du Ceará. L'une des sources de Bloomberg précise que la capacité totale des projets pourrait à terme atteindre 1 gigawatt.

L'une des sources anonymes indique également que Voltalia attend l'approbation d'exonérations fiscales pour des projets orientés vers l'exportation avant de finaliser ses partenariats pour ces développements. Par ailleurs, l'entreprise aurait sollicité les géants technologiques américains Alphabet et Meta Platforms en vue d'investissements potentiels dans ces projets.