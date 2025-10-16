Voltalia s'allie à l'IFC pour verdir l'énergie des mines en Afrique

Voltalia annonce un partenariat stratégique avec l'IFC (International Finance Corporation, Groupe Banque mondiale) pour accélérer le déploiement de solutions énergétiques renouvelables dans le secteur minier africain.

L'accord vise le développement de projets Power-to-Mine (PtM) destinés à réduire la dépendance des entreprises minières aux combustibles fossiles, en privilégiant à court et moyen terme des infrastructures locales d'énergie verte.

Les deux partenaires proposeront des solutions intégrées et clé en main combinant solaire, éolien, stockage par batteries et contrats d'achat d'électricité (PPA), assorties de services de construction et de maintenance.

Robert Klein, Directeur général, souligne que 'cette collaboration accélère la transition du secteur minier vers des énergies plus propres'.Le partenariat s'inscrit dans l'initiative Mission 300 de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, visant à connecter 300 millions d'Africains à une électricité durable d'ici 2030.