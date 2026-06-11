Le broker rappelle que, comme à son habitude, le constructeur européen de camions n'a pas fourni d'objectifs financiers précis, mais a détaillé ses ambitions de croissance à moyen terme.
Le groupe a notamment dévoilé de nouvelles ambitions sur la technologie autonome, domaine dans lequel il vise 3 milliards de dollars de revenus d'ici 2030, soit environ 5% du chiffre d'affaires actuel. Volvo AB n'a toutefois pas fourni beaucoup d'indications sur ses marges, mais semble suggérer un potentiel d'amélioration de conversion du flux de trésorerie disponible grâce à une modération de la R&D et des dépenses d'investissements.
A court terme, la direction du groupe suédois maintient une vision optimiste sur la demande mais s'inquiète d'un impact inflationniste au deuxième trimestre.
De son côté, Oddo BHF n'adhère pas à la thèse prudente sur l'inflation des coûts. Les analystes estiment que le groupe dispose d'assez de leviers sur le second semestre (reprise des volumes, compensation de taxes douanières) pour confirmer sa trajectoire d'amélioration de résultats.
La recommandation reste à neutre, avec une cible de cours de 300 couronnes suédoises.
AB Volvo est le 1er constructeur européen de camions et le n° 3 mondial. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de camions (66,2%) : 202 911 véhicules vendus en 2025 (marques entre Volvo, Renault, Eicher et Mack) ;
- vente de matériel de construction (16,7%) : excavateurs, chargeurs, pelleteuses, pelles hydrauliques, niveleuses, tombereaux, etc. ;
- prestations de services financiers (5,4%) ;
- vente de bus et de châssis (5,1%) : 2e fabricant mondial de bus ;
- vente de pièces, de systèmes de commande et de moteurs marins et industriels (4,2%) : destinés aux bateaux de croisière et de commerce, et à des applications industrielles (unités d'irrigation, chariots élévateurs, générateurs d'électricité, etc.) ;
- autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (43,1%), Amérique du Nord (29,3%), Asie (11,5 %), Amérique du Sud (9,7%), Afrique et Océanie (6,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.