La séance européenne reste animée par une pluie de publications trimestrielles. Les investisseurs arbitrent dans un contexte toujours dominé par les résultats d'entreprises, le repli des valeurs technologiques et le rebond de certains titres industriels et financiers. L'attention reste tournée vers les marges et les perspectives 2025.

Actions en hausse :

Volvo (+28%) flambe après des résultats trimestriels bien supérieurs aux attentes. Le constructeur a vu son bénéfice opérationnel grimper à 6,4 milliards SEK, porté par son plan d’économies et une hausse des marges. Le marché salue aussi le retour de son ancien CEO Håkan Samuelsson et l’impact positif attendu de la réduction des droits de douane entre les Etats-Unis et l’Union européenne.

Nokia (+11%) s’envole après des résultats supérieurs aux attentes et un discours jugé rassurant du PDG. Le bénéfice d’exploitation atteint 435 millions EUR contre 342 millions anticipés, et le chiffre d’affaires grimpe à 4,83 milliards EUR. Le groupe relève sa prévision de résultat annuel à 1,7-2,2 milliards EUR et se félicite d’une stabilisation des droits de douane américains, tout en affirmant rester concentré sur les tendances structurelles de long terme, notamment liées à l’IA.

TGS ASA (+10%) progresse après un bénéfice net trimestriel en forte hausse à 62 millions USD, contre 37,5 millions un an plus tôt. Les marges se redressent malgré un chiffre d’affaires légèrement en retrait à 424 millions USD. Les investisseurs saluent la solidité des résultats trimestriels, qui contrastent avec la performance plus mitigée observée sur les neuf premiers mois.

Atoss (+9%) avance après avoir relevé sa prévision de marge opérationnelle pour 2025 à 34%, contre au moins 31% auparavant. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre progresse de 12% à 47 millions EUR, soutenu par une reprise des commandes. Le marché salue ces perspectives de rentabilité accrue, tandis qu’Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève son objectif de cours de 118 à 119 EUR.

Kering (+8%) s’offre la plus forte hausse du CAC 40 après une publication jugée rassurante. Le chiffre d’affaires recule de 5% au troisième trimestre, une baisse moins marquée que les -9,6% anticipés, tandis que Gucci limite son repli à 14% contre -15,3% attendu. Les investisseurs saluent les premiers signes de redressement sous la direction de Luca de Meo, le nouveau PDG, que Jefferies et J.P. Morgan jugent porteur d’un “tournant pragmatique” pour le groupe.

Galderma (+7%) progresse après avoir relevé ses objectifs 2025 à la suite d’un trimestre solide. Le chiffre d’affaires grimpe de 22% à 1,29 milliard USD, porté par la forte dynamique du segment dermatologie thérapeutique (+41%). Le groupe prévoit désormais une croissance annuelle de 17% à taux constants, contre 12 à 14% auparavant, et une marge D’EBITDA de 23,1 à 23,6%, soutenue par le succès de son traitement Nemluvio.

LSEG (+5%) progresse après des résultats solides et plusieurs annonces stratégiques. Le groupe lance un rachat d’actions d’un milliard de livres et investit 1,15 milliard pour renforcer sa part dans SwapClear. Les revenus trimestriels, à 2,31 milliards GBP, dépassent les attentes, et la guidance annuelle est confirmée. Goldman Sachs reste à l’achat et relève son objectif de cours de 13 200 à 13 790 GBX.

Lonza (+4%) avance après un troisième trimestre robuste et la confirmation de ses objectifs 2025. Le groupe anticipe toujours une croissance de 20 à 21% à taux constants et une marge d’EBITDA de 30 à 31% pour sa division CDMO. La signature d’un contrat majeur à Vacaville et la perspective d’accords supplémentaires rassurent sur la solidité de la demande biopharmaceutique.

Actions en baisse :

Dassault Systèmes (-15%) décroche après avoir abaissé sa prévision de croissance annuelle du chiffre d’affaires à 4-6%, contre 6-8% précédemment. Malgré une hausse de 5% des ventes trimestrielles à 1,46 milliard EUR et une amélioration de la marge opérationnelle à 30%, la révision des objectifs a refroidi les investisseurs. Le groupe maintient toutefois sa prévision de croissance du BNPA non-IFRS entre 7 et 10%.

Evolution AB (-10%) recule après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires de 507 millions EUR contre 536 attendus et un EBITDA en repli de 19% à 337 millions. Le groupe souffre toujours de la faiblesse du marché asiatique, pénalisé par la cybercriminalité et la régulation aux Philippines, malgré une amélioration dans les autres régions. La direction maintient néanmoins sa prévision de marge annuelle entre 66% et 68%.

Sodexo (-9%) recule malgré des résultats annuels solides, avec un bénéfice net de 695 millions EUR et un chiffre d’affaires en légère hausse à 24,1 milliards EUR. Les investisseurs sanctionnent des perspectives jugées prudentes : le groupe anticipe pour 2026 une croissance interne limitée à 1,5-2,5% et une marge d’exploitation légèrement inférieure aux 4,7% de l’exercice écoulé.

Alimak (-9%) recule après un troisième trimestre marqué par un repli du chiffre d’affaires à 1,66 milliard SEK (-4,8%) et une baisse du résultat opérationnel à 211 millions SEK. Le renforcement de la couronne suédoise et la faiblesse persistante du secteur du bâtiment ont pesé sur la performance, malgré une croissance organique positive de 1%.

Inficon (-8%) décroche après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires en repli de 4,9% à 163,9 millions USD et un bénéfice net divisé par trois à 17,3 millions USD. La faiblesse persistante du segment des semi-conducteurs et la chute de 22% des ventes en Chine pèsent lourdement sur la performance. Le groupe abaisse ses objectifs 2025, visant désormais des revenus entre 660 et 680 millions USD et une marge opérationnelle réduite à 16-17%.

Verallia (-6%) ploie après avoir abaissé ses ambitions pour 2025, tablant désormais sur un EBITDA ajusté d’environ 700 millions EUR (contre 800 millions précédemment) et un free cash-flow autour de 150 millions EUR. Le chiffre d’affaires ressort à 846 millions EUR, en léger repli, freiné par une demande moins dynamique qu’escompté et une dégradation du marché en fin de trimestre.

Carrefour (-4%) recule après la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel de 22,61 milliards EUR, en hausse de 2,1% en comparable, soutenu par l’Amérique du Sud (+5,5%). Le groupe confirme ses objectifs 2025, misant sur une légère progression de l’EBITDA et du cash-flow libre. BNP Paribas Exane maintient sa recommandation à sous-performance et abaisse son objectif de cours 11 à 10 EUR.