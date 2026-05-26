Volvo Cars obtient une dérogation américaine pour ses technologies connectées chinoises
Volvo Cars a annoncé avoir obtenu l'autorisation des autorités américaines lui permettant de continuer à vendre aux États-Unis des véhicules intégrant des technologies automobiles connectées développées en Chine. Le constructeur suédois, contrôlé majoritairement par le groupe chinois Geely Holding, a précisé que cette dérogation faisait suite à des discussions avec le département américain du Commerce portant sur la gouvernance, la technologie et la sécurité des données.
Cette décision intervient alors que les États-Unis ont renforcé leurs restrictions sur les logiciels et composants automobiles chinois. En janvier 2025, l'administration de Joe Biden avait finalisé des règles visant à limiter fortement la présence de technologies automobiles connectées chinoises sur le marché américain. Ces mesures prévoient notamment l'interdiction de la plupart des logiciels développés ou maintenus en Chine à partir des modèles 2027, certains élus américains souhaitant même durcir encore davantage ces restrictions.
Grâce à cette autorisation spécifique, Volvo estime pouvoir poursuivre ses ambitions de croissance aux États-Unis. Le groupe prévoit notamment de produire davantage de véhicules sur le sol américain, avec le lancement prévu du SUV XC60 en Caroline du Sud à partir de fin 2026. Volvo Cars avait déjà annoncé le développement d'un nouveau modèle hybride destiné spécifiquement au marché américain. Le constructeur, qui importe aujourd'hui la majorité de ses véhicules depuis l'Europe, avait cessé ses importations depuis la Chine après l'instauration de droits de douane sur les voitures chinoises.
AB Volvo est le 1er constructeur européen de camions et le n° 3 mondial. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de camions (66,2%) : 202 911 véhicules vendus en 2025 (marques entre Volvo, Renault, Eicher et Mack) ;
- vente de matériel de construction (16,7%) : excavateurs, chargeurs, pelleteuses, pelles hydrauliques, niveleuses, tombereaux, etc. ;
- prestations de services financiers (5,4%) ;
- vente de bus et de châssis (5,1%) : 2e fabricant mondial de bus ;
- vente de pièces, de systèmes de commande et de moteurs marins et industriels (4,2%) : destinés aux bateaux de croisière et de commerce, et à des applications industrielles (unités d'irrigation, chariots élévateurs, générateurs d'électricité, etc.) ;
- autres (2,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (43,1%), Amérique du Nord (29,3%), Asie (11,5 %), Amérique du Sud (9,7%), Afrique et Océanie (6,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.