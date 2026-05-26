Volvo Cars obtient une dérogation américaine pour ses technologies connectées chinoises

Volvo Cars a annoncé avoir obtenu l'autorisation des autorités américaines lui permettant de continuer à vendre aux États-Unis des véhicules intégrant des technologies automobiles connectées développées en Chine. Le constructeur suédois, contrôlé majoritairement par le groupe chinois Geely Holding, a précisé que cette dérogation faisait suite à des discussions avec le département américain du Commerce portant sur la gouvernance, la technologie et la sécurité des données.

Cette décision intervient alors que les États-Unis ont renforcé leurs restrictions sur les logiciels et composants automobiles chinois. En janvier 2025, l'administration de Joe Biden avait finalisé des règles visant à limiter fortement la présence de technologies automobiles connectées chinoises sur le marché américain. Ces mesures prévoient notamment l'interdiction de la plupart des logiciels développés ou maintenus en Chine à partir des modèles 2027, certains élus américains souhaitant même durcir encore davantage ces restrictions.



Grâce à cette autorisation spécifique, Volvo estime pouvoir poursuivre ses ambitions de croissance aux États-Unis. Le groupe prévoit notamment de produire davantage de véhicules sur le sol américain, avec le lancement prévu du SUV XC60 en Caroline du Sud à partir de fin 2026. Volvo Cars avait déjà annoncé le développement d'un nouveau modèle hybride destiné spécifiquement au marché américain. Le constructeur, qui importe aujourd'hui la majorité de ses véhicules depuis l'Europe, avait cessé ses importations depuis la Chine après l'instauration de droits de douane sur les voitures chinoises.