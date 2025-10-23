Volvo Cars s'envole, les espoirs sur la croissance l'emportent

Volvo Cars a fait état jeudi de bénéfices largement supérieurs aux prévisions du marché au titre de son troisième trimestre, en dépit d'un tassement de ses ventes, et la perspective d'un retour à la croissance de son activité propulsait le titre en hausse de quasiment 40% jeudi matin à la Bourse de Stockholm.



Le constructeur automobile suédois a présenté ce matin un résultat d'exploitation hors co-entreprises de 6,3 milliards de couronnes sur le trimestre écoulé, contre 5,7 milliards un an plus tôt, là où les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice de 2,5 milliards.



La société, détenue majoritairement par le géant chinois Geely, a pourtant vu son chiffre d'affaires trimestriel se tasser à 86,4 milliards de couronnes, à comparer avec 92,8 milliards sur la même période 2024.



Ce chiffre dépasse cependant largement le consensus, qui ressortait à 82 milliards.



'Le troisième trimestre s'est clairement révélé meilleur que prévu', réagissent ce matin les analystes d'UBS. 'Mais ces bonnes performances semblent beaucoup tenir à des effets liés aux devises, à une hausse de la production et à la cession de licences', tempère le bureau d'études.



'En données publiées, cela signifie toutefois que le consensus pourrait désormais un viser un petit bénéfice d'exploitation cette année, au lieu de la perte opérationnelle de 1,5 milliard de couronnes anticipée jusqu'ici', souligne UBS.



Hakan Samuelsson, le directeur général du groupe, reconnaît que les mesures de réductions de coûts prises par l'entreprise ont permis de compenser les difficultés actuelles du marché.



Il fait néanmoins valoir que le fabricant de véhicules haut de gamme est parvenu à renouer avec une légère croissance de ses ventes au mois de septembre, une tendance qu'il espère voire se renforcer avec le lancement, prévu au mois de janvier, du nouveau SUV électrique EX60 présent sur un segment considéré comme particulièrement porteur.



Suite à ces commentaires, l'action Volvo Cars grimpait de plus de 39% sur le Nasdaq Stockholm aujourd'hui pour revenir à des pics depuis l'été 2024.